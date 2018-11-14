СМИ назвали дату начала продаж складных смартфонов Samsung

В первом полугодии 2019 года Samsung намерена выпустить не менее 1 млн единиц.

Samsung, на прошлой неделе представившая прототип смартфона с гнущимся дисплеем Infinity Flex, может начать его продажи в марте 2019 года.

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По данным Yonhap News, стоимость устройства составит 2 млн вон (около $1,8 тыс.), передает kommersant.

Смартфон с гнущимся дисплеем Infinity Flex может получить название Galaxy F и Galaxy X, диагональ в развернутом состоянии составит 7,3 дюйма, в обычном - 4,6 дюйма. Устройство будет поддерживать 5G - мобильную сеть пятого поколения. В первом полугодии 2019 года Samsung намерена выпустить не менее 1 млн единиц.

Китайская Rouyu Technology стала первой в мире компанией, представившей гибкий смартфон FlexPai. В развернутом состоянии дисплей FlexPai имеет диагональ 7,8 дюйма, в складном состоянии - около 4 дюймов.