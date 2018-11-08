Странные и футуристические: ТОП-5 необычных смартфонов (видео)

Какие только гаджеты не придумывают ИТ-корпорации, чтобы удивить своих пользователей.

Компания Samsung представила гибкий смартфон-планшет. Смартфон имеет 2 экрана: стандартный внешний и внутренний, похожий на планшет. 7,3-дюймовый дисплей Infinity Flex может раскрываться и складываться, как книга. Смартфон Project Ara от Google можно собрать самостоятельно, как конструктор. Дисплей, аккумулятор, процессор и камера крепятся к корпусу магнитами.

Разработка китайских изобретателей Oppo N3 имеет уникальную камеру. Она выполняет функцию фронтальной и основной одновременно, и поворачивается на 180 градусов.

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Самим гибким концептом можно назвать смартфон Lenovo CPlus. Благодаря разделению экрана на сегменты дивайс можно сгибать и носить, как умный браслет. Полностью прозрачный смартфон толщиной 5 мм создали на Тайване. Единственная непрозрачная деталь – батарейка, однако разработчики стремятся максимально ее уменьшить.