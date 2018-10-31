На Sotheby's продадут собранные СССР образцы с поверхности Луны

Организаторы ожидают, что цена лота составит до $1 млн.

Аукцион Sotheby's объявил, что выставит на торги образцы лунной породы, привезенные на Землю беспилотной космической миссией СССР в 1970 году.

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Организаторы ожидают, что цена лота составит от $700 тыс. до $1 млн, передает радио Свобода. Образцы породы, которые будут выставлены на аукционе в Нью-Йорке 29 ноября, являются единственными известными образцами с Луны, которые на законных основаниях доступны для частных владельцев.

Скалы включают фрагменты базальта, похожие на земную вулканическую породу, а также лунный грунт, реголит. Возраст образцов ученые оценивают примерно в 3,4 млрд лет.

Нынешним владельцем является неназванный частный американский коллекционер, который приобрел их в 1993 году у Нины Королевой, вдовы легендарного руководителя советской космической программы Сергея Королева.

Фрагменты имеют небольшой размер – от 2 на 2 до 1 на 1 мм. Советский Союз подарил их Королевой в знак признания вклада ее покойного мужа в космическую программу.

Богатые коллекционеры готовы платить огромные суммы за космические артефакты. В прошлом году Sotheby's заработал $1,8 млн за сумку-контейнер с остатками лунной пыли, которую американский астронавт Нил Армстронг использовал во время первой пилотируемой миссии на Луну в 1969 году.