Маск назвал имя первого космического туриста, который полетит на Луну

Им стал японский миллиардер.

Первым космическим туристом компании SpaceX Илона Маска, который совершит путешествие вокруг Луны, станет японский миллиардер Юсаку Маезава.

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Об этом Маск объявил на специальной пресс-конференции, передает Reuters.

42-летний Маезава является основателем и руководителем компаний Zozotown и Zozo, которые связаны с онлайн-продажей модной одежды. По оценкам Forbes, состояние Маезави оцениваются в $3,6 млрд, он является 14-м самым богатым человеком Японии.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября SpaceX выбрала туриста для полета вокруг Луны, однако тогда его имя не разглашалось.