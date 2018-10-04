Астрономы нашли вторую Луну за пределами Солнечной системы

Ученые назвали ее «экзолуной» по аналогии с названием планет земного типа, которые вращаются вокруг других звезд.

Астрономы убеждены, что нашли первый известный аналог Луны за пределами нашей Солнечной системы, который вращается вокруг гигантской планеты за 8 тысяч световых лет от Земли.

Как пишет The Guardian, так называемая «экзолуна» имеет размер, который примерно равен Нептуну. Это делает его самым крупным известным спутником, который по площади превосходит любой известный в пределах нашей Солнечной системы. Команда ученых, которые обнаружили новое космическое тело, признают, что нужно провести еще некоторые наблюдения для окончательного подтверждения. Но они не нашли никакого другого убедительного объяснения данным, которые они уже собрали.

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«Первая экзосистема – это необычное заявление, которое требует необычных доказательств», - сказал астроном Колумбийского университета Дэвид Киппинг.

Он добавил, что размер находки "превышает любые ожидания», но «определяет простое объяснение», основанное на современных теориях формирования спутников. Киппинг и его коллега Алекс Тичи сделали свое открытие, опираясь на данные о более 300 отдаленных планетах, которые были открыты с помощью космического телескопа Kepler. Эти планеты были зафиксированы в момент, когда они собой заслоняли свет звезды, вокруг которой вращаются. Это явление астрономы называют «транзитом». Киппинг и Тичи заметили странные аномалии в данных о транзите газового гиганта Kepler 1625b, который в несколько раз больше Юпитера.

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«Мы заметили определенные преломления и отклонения в кривой света, что привлекло наше внимание», - пояснил Киппинг.

Это помогло ученым добиться доступа на 40 часов к космическому телескопу Hubble. С его помощью они обнаружили второе, значительно меньшее углубление в яркости звезды через 3,5 часа после транзита планеты. Это указало на то, что спутник следовал за ней, "будто собака на поводке».