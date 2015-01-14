Facebook будет размещать в новостной ленте пользователей объявления о пропавших детях

Об этом сообщает Телекритика со ссылкой на mashable.com.

Facebook развивает программу в партнерстве с Национальным центром пропавших или подвергающихся эксплуатации детей (the National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC). Проект действует только на территории США.

«Когда ребенок исчезает, наиболее важно получить значимую информацию, корректную информацию правильным людям в правильное время», - рассказала изданию USA Today Эмили Вэчер (Emily Vacher), руководитель Facebook с глобальной безопасности.

Читайте такжеFacebook запустил поиск в постах пользователейВ Facebook и раньше были специальные страницы для Amber Alerts (американской системы оповещения о пропаже детей). Однако новая программа автоматически будет выбирать людей, которые находятся поблизости и размещать в их ленте новостей пост о пропавшем ребенке, добавляя фото. Уведомления будут появляться и в десктопной, и в мобильной версиях.

Пользователь, который получит объявление, сможет найти дополнительную информацию, щелкнув на кнопку «learn more» («узнать больше»), а также поделиться постом в своем таймлайне.

В администрации соцсети заявляют, что уведомления будут обязательными и их нельзя будет отключить. В то же время уверяют, что не будут «спамить» объявлениями. По расчетам Эмили Вэчер, один человек в среднем будет получать один или два таких поста в год.