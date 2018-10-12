В акватории Черного моря экспедиция украинских ученых обнаружила неизвестные затонувшие суда и самолет

Экспедиция стартовала 9 октября из Одесского порта и завершилась сегодня недалеко от Черноморска.

В акватории Черного моря научно-исследовательская экспедиция украинских ученых обнаружила неизвестные ранее затонувшие суда и самолет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе сообщили участники экспедиции «Черное море-2018», которая исследовала северо-западную часть Черного моря.

Экспедиция стартовала 9 октября на судне «О. Солодунов» из Одесского морского порта и завершилась сегодня в Одесской области, недалеко от города Черноморск.

Как отметил представитель государственного учреждения «Научный гидрофизический центр НАН Украины» Сергей Федоссенков, в ходе исследований, в частности, гидроакустических получено много уникальных данных. Например, на дне вывялено два неизвестных затопленных судна и заиленный самолет.

«Мы сняли более 70 кв. км донных отложений… Полученная информация является уникальной. Когда все данные будут обработаны, они войдут в базу океанографических данных», - отметил Федоссенков.

По словам начальника отдела навигационного обеспечения мореплавания и маячной службы государственного учреждения «Госгидрография» Николая Голодова, общая протяженность маршрута экспедиции составила 302 км.

«Наш путь был от Одессы до Тендеровской косы», - сказал Голодов. Он отметил, что в ходе экспедиции кроме гидроакустических проводились исследования гидрологические и частично гидрографические.

По словам руководителя «Госгидрографии» Александра Щипцова, результаты экспедиционных исследований будут использованы для создания безопасных условий судоходства, обеспечения информирования о возможных изменениях морской среды, издания морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания на морских водных путях Украины.

«Выполнили гидроакустическую съемку для определения характера донного рельефа и нахождения природных и искусственных объектов на дне моря, океанографическую съемку для определения динамики процессов в море; также измерены параметры морской среды в наиболее важных для мореплавания прибрежных районах», - отметил Щипцов.

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По его словам, цель исследований – восстановление отечественной информационной базы гидрографических исследований, которую частично потеряли после событий 2014 года, в частности, аннексии Крыма Россией.

Исследования проводились в акватории северо-западной части Черного моря на оживленных участках морских путей.

Как пояснила пресс-секретарь «Госгидрографии» Наталья Мелень, экспедиция осуществлена в рамках совместного проекта («Госгидрографии» и «Научного гидрофизического центра НАН Украины») - научно-технической программы океанографического и гидрографического изучения морской среды и внутренних водных путей Украины в интересах повышения эффективности навигационно-гидрографического обеспечения безопасности судоходства на период 2018-2022 годов.

«В течение 2018 года представители государственных учреждений «Госгидрография» и «Научный гидрофизический центр Национальной академии наук Украины» планируют проведение еще одной совместной комплексной экспедиции общеевропейского значения», - отметила Мелень.

Проект данной программы инициирован по обращению с соответствующим предложением президента НАН Украины академика Бориса Патона в Министерство инфраструктуры Украины.