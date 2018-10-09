Компания Google закроет свою соцсеть Google+

Процесс закрытия соцсети для индивидуальных пользователей продлится 10 месяцев до конца августа 2019 года.

Компания Google решила закрыть свою соцсеть Google+ для индивидуальных пользователей.

Причина закрытия – низкий уровень популярности Google+ среди пользователей. Об этом сообщается в блоге Google.

"90 процентов сеансов пользователя Google+ составляют менее пяти секунд", - рассказали в компании.

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Кроме того, в Google отметили, что обнаружили утечку данных пользователей. Он мог потенциально затронуть около полумиллиона пользователей соцсети.

С мая 2015 года по март 2018 года скрытые данные пользователей могли видеть другие приложения, к которым те подключались через Google+.

Процесс закрытия соцсети для индивидуальных пользователей продлится 10 месяцев до конца августа 2019 года.