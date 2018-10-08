WSJ: из-за сбоя раскрыты данные сотен тысяч пользователей Google+
Компания Google раскрыла персональные данные сотен тысяч пользователей соцсети Google+ из-за сбоя в работе программного обеспечения в 2015-2018 годах.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.
При этом отмечается, что Google не стала раскрывать данные о неполадках в работе социальной сети, чтобы избежать ущерба репутации и расследований в отношении компании.
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«Данные пользователей социальной сети Google+ были подвержены сбою в работе программного обеспечения между 2015 и мартом 2018 года», — пишет газета.
По данным издания, проблема в итоге была устранена, причем свидетельств злоупотреблений использованием персональных данных обнаружено не было.