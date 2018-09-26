Google разрешил рекламу криптовалют
15:09, 26 сентября 2018Наука и IT
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Теперь регулируемые криптовалютные биржи из США и Японии смогут размещать такую рекламу в сервисе Google Ads.
Изменения вступят в силу в октябре текущего года \ фото УНИАН
Интернет-гигант Google объявил о смягчении политики относительно рекламы криптовалют.
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Теперь регулируемые криптовалютные биржи из США и Японии смогут размещать такую рекламу в сервисе Google Ads, сообщает телеканал CNBC. Изменения вступят в силу в октябре текущего года.
Как сообщал УНИАН, в январе этого года соцсеть Facebook приняла решение отказаться от размещения рекламы криптовалют, ICO и бинарных опционов. Новые правила распространились также на Instagram и рекламный сервис Audience Network. В марте аналогичные решения приняли Google и Twitter.
В июне Facebook разрешила рекламировать криптовалюты, оставив в силе запрет на рекламу ICO и бинарных опционов.
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