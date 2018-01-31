Facebook запретила рекламировать криптовалюты и ICO

Компания будет следить за выполнением новых правил как в самой социальной сети, так и в Audience Network и Instagram.

Социальная сеть Facebook запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалюты, первичного размещения монет и бинарных опционов.

Новые правила запрещают рекламу финансовых продуктов и услуг, «которые зачастую связаны с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения», говориться официальном блоге Facebook.

Читайте такжеTelegram намерен выручить $1,2 миллиарда в ходе ICO - СМИ

В Facebook сообщили, что будут выявлять и удалять такую рекламу и просят пользователей сообщать о случаях нарушения новых правил.

"Новые правила являются частью постоянной работы по улучшению достоверности и безопасности нашей рекламы и направлены на то, чтобы мошенникам было еще сложнее получать прибыль от присутствия на Facebook", - отметили в компании.

Сообщается, что компания будет следить за выполнением новых правил как в самой социальной сети, так и в Audience Network и Instagram.