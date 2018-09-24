Полет на Марс невозможен: космонавты неизбежно погибнут по дороге

Все дело в высоком радиационном фоне, в котором придется находиться на протяжении многих месяцев полета.

Только за один полет на Марс астронавты на борту космического корабля получат 60% от количества радиации, которую они могут получить за всю свою карьеру. Поэтому существует очень высокая вероятность, что из-за такого облучения никто из экипажа просто не долетит на соседнюю планету.

Об этом говорится в отчете Европейского космического агентства (ESA). На Земле от бомбардировки космических радиационных лучей и фрагментов атомов з-за пределов Солнечной системы, которые движутся со скоростью света, нас защищает толстая атмосфера и мощное магнитное поле.

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В космосе же такое облучение может нанести серьезный вред человеческому организму. Может возникнуть лучевая болезнь, рак, может пострадать центральная нервная система. Также могут появиться дегенеративные заболевания. Именно поэтому ESA ищет лучший способ защитить астронавтов во время длительных миссий в космосе. Пока такого способа не существует.

Ученые установили, что повышенная активность Солнца может нивелировать действие галактического космического излучения. Однако, вспышки на нашей звезде тоже опасны для здоровья астронавтов.

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«Радиационное облучение, полученное астронавтами во время межпланетных полетов, будет в сотни раз выше, чем то, которое люди получают за то же время на Земле. Также доза будет в разы выше той, которую люди получают на МКС», - сказала ученый из Болгарской академии наук Йодранка Семкова.