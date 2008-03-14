1 апреля украинские самолеты могут не подняться в воздух

С 1 апреля начнет действовать запрет на эксплуатацию самолетов, которые находятся в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины, и не оборудованы дополнительными системами безопасности.

Об этом сообщает газета «Комментарии».

Согласно эксплуатационной директиве Госавиаадминистрации № ЕД-01-07, изданной в конце декабря, эксплуатанты обязаны оборудовать воздушные суда тремя обязательными системами. Речь идет о системе предупреждения об опасном сближении с землей, системе предупреждения столкновения в воздухе и аварийных радиомаяках, пишет издание.

Упомянутые системы стали устанавливаться на западных лайнерах уже довольно давно, однако советские самолеты не оснащались ими из-за высокой стоимости. Такой комплект обходится в среднем порядка 300-400 тыс. долл. на один борт. Поэтому далеко не все перевозчики успели в отведенные сроки дооборудовать этой техникой свои Ан-24, Ан-26, Ан-30, Як-40, Як-42.

Вступление в силу требования директивы, по данным издания, может привести к тому, что от 60 до 150 воздушных судов с 1 апреля не поднимутся в воздух.