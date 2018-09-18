Экспедиция на Марс может повредить мозг человека - NASA

В ходе 30-дневного эксперимента, симулирующего условия жизни на Красной планете, часть левого гиппокампа участников сократилась на три процента.

Специалисты NASA пришли к выводу, что путешествие на Марс может нанести вред мозгу человека.

Как сообщает Naked Science со ссылкой на New Scientist, с таким заявлением они выступили на конференции Federation of European Neuroscience Societies в Берлине

Исследователи Космического агентства провели эксперимент с 16 добровольцами, который показал, какие изменения в мозге могут произойти в ходе миссии.

Шестнадцать человек на протяжении 30 дней работали в условиях, которые симулировали марсианскую базу. Все это время рядом с ними находились три других работника. Каждую неделю им предоставлялся один выходной.

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Исследователи обнаружили, что одна из оконечностей левого гиппокампа в среднем уменьшалась на три процента. Гиппокамп - отдел головного мозга, закрепляющий воспоминания. Его изучение важно не только из-за роли в работе памяти, но еще и потому, что он отвечает за формирование ориентации в пространстве, что крайне необходимо в космических путешествиях. Однако согласно компьютерным испытаниям, проведенным в ходе опыта, пространственное мышление участников не изменилось.

Один из членов исследовательской группы Аника Вернер высказала собственную гипотезу относительно результатов. По ее мнению, сокращение могли вызвать условия: социальная изоляция и стресс от круглосуточного наблюдения. Она предупредила, что эти изменения обратимы из-за пластичности мозга, но их все равно стоит учитывать.

Кроме того, сам процесс все еще остается для ученых загадкой. Они точно не знают, вследствие чего происходит сокращение. Источником может быть как отмирание существующих клеток, так и реорганизация связей между нейронами. В будущем они надеются выяснить причину.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые составили подробный план колонизации Марса. Детальный план описывает, как долететь до Марса, установить там лагерь и создать среду, которая была бы пригодной для жизни людей в долгосрочной перспективе.