Новая iOS 12 стала доступна для загрузки: главные нововведения

Обновление само должно прийти на устройства при наличии подключения к интернету либо же файл загрузки можно скачать из магазина iTunes.

Пользователи гаджетов от компании Apple получили финальную версию новой операционной системы iOS 12.

Файл для скачивания обновления системы стал доступен вечером 17 сентября. Обновление само должно прийти на устройства при наличии подключения к интернету либо же файл загрузки можно скачать из магазина iTunes, сообщает 9to5mac.

Какие устройства поддерживают iOS 12

Обновление доступно для всех моделей iPhone старше 5s. Также iOS 12 получили iPad Pro (9.7, 10.5 и 12.9 дюймов), iPad (2018), iPad (5 поколение), iPad Air и iPad Air 2, а также iPad mini 2, 3 и 4. Поддерживает новую операционку и шестое поколение плееров iPod Touch.

Новвоведения iOS 12

Главным отличием iOS 12 от предыдущей версии стала её скорость работы. Особенно это заметно на старых аппаратах — быстродействие iPhone 5S после обновления значительно выросло по сравнению с предыдущей версией iOS.

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Голосовой помощник Siri теперь может выполнять несколько команд одновременно, например, поставить будильник и создать напоминание. Ранее из двух команд, указанных в одном запросе, Siri выполняла только первую. Теперь же пользователи смогут создавать собственные команды, состоящие из цепочки отдельных заданий. Активироваться такая задача будет по определённой фразе. Для этого понадобится установить бесплатное приложение «Команды», уже доступное в App Store.

Режим "Не беспокоить" теперь можно быстро включить с помощью 3D Touch. Также можно настроить его включение в определенное время или в определенном месте.

Получила изменения и система уведомлений — теперь они группируются по приложениям, через которые были получены. Свайп по соответствующей группе позволяет раскрыть все связанные уведомления или удалить их. Кроме того, группе можно установить режим беззвучного оповещения или отключить все уведомления от приложения.

В новой iOS усовершенствовали настройки электропитания и мониторинга энергопотребления. В системе появился новый график уровня заряда и монитор активности, позволяющий лучше разобраться с тем, на что именно расходуются ресурсы аккумулятора. Имеется и возможность отсортировать приложения по степени энергопотребления.

В iOS 12 появились новые Animoji. Хотя их популярность заметно снизилась, Apple продолжает акцентировать на них внимание. С новым обновлением владельцы устройств на iOS получат картинки с коалой, тигром, призраком и динозавром. К ним добавится возможность подмигивания и высовывания языка. Увеличилось и время записи — теперь длительность анимаций может составить до 30 секунд. Также теперь можно создать максимально похожий на себя Memoji с помощью расширеных настроек.

Благодаря новой функции "Экранное время" пользователь сможет составить детальное представление о том, как много времени он тратит на использование смартфона. Приложение включает в себя еженедельные отчёты, время простоя, показывает наиболее популярные программы. Там же можно настроить ограничение доступа к некоторым приложениям.

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Встроенный браузер Safari получил несколько функций для защиты от мониторинга при помощи кнопок соцсетей и анализа характеристик устройства. Также в iOS 12 появился менеджер паролей, который может генерировать, запоминать и подставлять пароли в поле ввода для сайтов и приложений.

Новая iOS поможет Вам выбрать лучшие фото для публикации в соцсетях. В приложении «Фото» появилась вкладка «Для вас», предлагающая наиболее удачные снимки для обмена ими с друзьями. В приложении обновили и поиск, сделав его более интеллектуальным. Siri может отсортировать фотогалерею по людям, местам, событиям, времени и другим фильтрам.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Купертино прошла ежегодная презентация Apple. Компания представила три новых модели айфонов и Apple Watch.