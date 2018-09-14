Новинки Apple: компания пробует удивить фанатов малозаметными инновациями

12 сентября в Купертино прошла ежегодная презентация Apple. Компания представила три новых модели айфонов и Apple Watch. Несмотря на непростую ситуацию на рынке смартфонов, дела у Apple продолжают идти хорошо. Компания стала самой дорогой в мире - это первая американская корпорация, стоимость которой оценивают в один триллион долларов.

Huawei изо всех сил стремится обогнать лидеров продажи смартфонов уже в этом году, Samsung хоть и показывает небольшое падение доходов, но все же остается в лидерах, но интерес к продукции Apple не угасает – ей удалось создать свой мир.

Предыдущий смартфон Apple, которому предрекали провал, стал самым популярным продуктом. Его продажи показали, что стоимость не испугала фанатов «яблочной» техники. Дорогой iPhone X стал самым продаваемым смартфоном в мире.

И пусть конкуренты наступают на пятки, похоже, Apple будет продолжать использовать тактику, выработанную годами - можно оставаться в прибыли даже если продавать меньше смартфонов, но они должны стоить не меньше тысячи долларов.

Основную часть дохода компании приносят именно продажи iPhone. И, давайте признаем, Apple отнюдь не изобретает велосипед. Все новые «фичи» (типа беспроводной зарядки или двойной сим-карты), которые уже давно используются другими, компания преподносит как инновации, да и то – с нюансами.

Apple продолжает «дозированно» внедрять новшества, вынуждая, тем самым, обновлять технику раз в 1-2 года, чтобы идти в ногу со временем. Несмотря на это, продукты Apple всегда чем-то отличались от других. Компания остается законодателем моды – «яблочные» смартфоны копируют многие, стоит только вспомнить знаменитую «бровь» iPhone X.

Поэтому, пока все критикуют купертиновцев за огромные цены и новые баги в продукции, iPhone продолжают покупать. Правда, отсутствие видимых пользователям революционных инноваций ударило по капитализации компании: после презентации новых моделей iPhone акции Apple просели. Так, по данным биржи Nasdaq, падение составило 1,24 процента. Ранним утром 13 сентября (по киевскому времени) акции компании торговались по 221,07 доллара за акцию.

Но вернемся к презентации.

Какие iPhone представила Apple на презентации

Apple показала три новых модели iPhone, которые ожидаемо были похожи на iPhone X. Все модели с «бровью», безрамочным экраном и Face ID, хотя есть и различия.

Названия смартфонов запомнить будет легко – новые флагманы получили названия iPhone Xs и iPhone Xs Max. Более дешевая версия - iPhone XR.

Технические характеристики

Все три модели получили новейшие процессоры A12 Bionic, который представили как самый мощный и умный процессор iPhone. Появилась в них и система Neural Engin, которая создана для поддержки передовых возможностей машинного обучения в режиме реального времени. Это значит, что iPhone XS способен распознавать закономерности, предлагать свои варианты и учиться на основе полученного опыта (почти искусственный интеллект). Процессор на 15% быстрее и на 50% энергоэффективнее.

Оперативную память повысили до 4 ГБ, также выпустят смартфоны с объемом внутренней памяти в 512 ГБ - такой емкости у iPhone еще не было (минимальный объем – 64ГБ, также доступен 256 ГБ). Улучшили работу батареи и апгрейдили двойные камеры.

Камеры в iPhone Xs и Xs Max - обе 12-мегапиксельные с оптической стабилизацией, широкоугольная с диафрагмой f/1.8, телефото - f/2.4. Кроме того, в новых айфонах будет Smart HDR — телефон будет соединять множество снимков в один. В портретных снимках теперь можно менять глубину резкости уже после того, как сделал снимок. Это дает возможность изменять степень размытости фона (фотографы называют это эффект «боке»).

Звук можно записывать в стерео. Новые премиальные версии iPhone поддерживают формат видео 4к.

Все три телефона поддерживают две сим карты, но Apple была бы не Apple, если бы все было так просто. Две обычные сим карты можно будет вставить только в китайских iPhone. В других странах будет одно место под сим-карту, а вторая должна быть виртуальной eSIM. В то же время, технологию eSIM во всем мире поддерживают немногие операторы. В Украине такая услуга не предоставлена вообще. Так что о двух картах забудьте.

iPhone Xs и Xs Max вышли в трех цветах - золотом, сером и серебряном. Кроме того, iPhone XS выдерживает погружение на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут. И даже если вы прольете на него кофе, чай или газировку, он будет в порядке. Рамка корпуса изготовлена из хирургической нержавеющей стали.

iPhone Xs

Внешне выглядит также, как и его предшественник, экран диагональю 5,8 дюйма, разрешение - 2436×1125 пикселей. Работает до 30 минут дольше, чем iPhone X.

iPhone Xs Max

Эта версия получила экран диагональю 6,5 дюйма (таких больших айфонов еще не было), разрешение - 2688×1242 пикселя. Работает до 1,5 часов дольше, чем iPhone X.

Чем отличается более доступный iPhone XR

Дешевая версия смартфона получила ЖК-дисплей Multi-Touch вместо OLED на всю переднюю панель, поддержки HDR нет.

Рамка корпуса выполнена из алюминия, а не стали. У этой модели экран диагональю 6,1 дюйма.

iPhone XR доступен в разных цветах, тут Apple удивила, действительно на любой вкус: белый, черный, красный, желтый, коралловый и синий. Основная камера одинарная, а не двойная, 12-мегапиксельная, диафрагма ƒ/1.8.

Не смотря на это, в дешевой версии тот же A12 Bionic процессор. Работает до 1,5 часов дольше, чем iPhone 8 Plus. Защита от воды чуть хуже - при погружении на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут.

Доступные объемы памяти – 64, 128 и 256 ГБ.

Уже сейчас можно спрогнозировать, что, скорее всего, iPhone XR заменит популярный ранее iPhone SE. Во-первых, он хоть немного, но дешевле, а, во-вторых, многим наверняка понравятся расцветки данной модели. Процессор тот же, что и в премиальных версиях, а значит работать смартфон будет так же быстро. При этом он умеет делать почти все то же самое, что и флагман.

Сколько стоят новые iPhone

Тут ничего неожиданного, к ценникам Apple мы уже давно привыкли – каждый год вздыхаем, но продолжаем покупать. В США цена базовой версии iPhone Xs будет стартовать от $999, iPhone Xs Max от $1099.

iPhone XR в США будет стоить от $749.

Предзаказы на iPhone XR начнутся 19 октября, а поступят в продажу аж 26 октября. Премиальные версии выйдут на рынок быстрее – 21 сентября.

Новые Apple Watch Series 4

Не стоит забывать и о грандиозном обновлении часов. Экран стал на треть больше, чем раньше, но это не главное. Сам гаджет стал более мощным, добавились интересные новшества.

Часы и раньше следили за здоровьем, но теперь они могут регистрировать ЭКГ, нарушение сердечного ритма и предупреждают, когда есть повод для беспокойства - полезная вещь для людей с сердечными заболеваниями.

Часы даже автоматически могут позвонить в службу спасения и отправить ваши координаты близким, если вы вдруг упадете и не отреагируете на предупреждение в течение 60 секунд (вот тут непонятно, как это будет работать в наших реалиях).

Новый гаджет может работать без подзарядки до 18 часов. Часы доступны в трех цветах - золотом, сером и серебристом, а также двух версиях экрана - корпус 44 мм и 40 мм.

Цены стартуют от $399, в продаже появятся 21 сентября.

Алена Апполонова