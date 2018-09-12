Версия "Роскосмоса": дырку в "Союзе" могли специально просверлить американцы – росСМИ

В России считают, что если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар.

Американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.

Эту версию в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия «Роскосмоса», расследующая причины разгерметизации космического корабля, сообщает «Коммерсант».

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Российские специалисты уже запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их действующие медицинские показания.

«Если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар», – отмечает издание.

В пресс-службе Роскосмоса воздержались от комментариев до обнародования результатов работы спецкомиссии.

Как сообщал УНИАН, из-за пробоины ночью и утром 30 августа возникла утечка воздуха и падение давления на всей МКС. Трещина, находившаяся в бытовом отсеке «Союза», была заделана каптоновой лентой, и угрозы отверстие больше не представляет.