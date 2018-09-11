На высоте птичьего полета и без пробок: в Британии успешно испытали такси будущего (видео)
11:56, 11 сентября 2018Наука и IT
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Британская компания Vertical Aerospace успешно испытала свое летающее такси.
В Британии успешно испытали такси будущего
Компания надеется запустить междугородние рейсы такими такси в течение четырех лет.
Транспорт рассчитан на двух пассажиров и пилота и может достигать скорости до 80 км/час.
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Заряда аккумулятора хватает на 800 км.
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