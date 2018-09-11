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На высоте птичьего полета и без пробок: в Британии успешно испытали такси будущего (видео)

11:56, 11 сентября 2018
Наука и IT
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Транспорт рассчитан на двух пассажиров и пилота и может достигать скорости до 80 км/час.

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Заряда аккумулятора хватает на 800 км.

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Теги: #Британия#наука#беспилотное такси#летающее такси