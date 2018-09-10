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SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником Telstar 18V

14:59, 10 сентября 2018
Наука и IT
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Запуск был осуществлен успешно \ @SpaceX

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Компания бизнесмена Илона Маска SpaceX провела прямую трансляцию успешного запуска, который состоялся сегодня утром.

Старт осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ранее запуск неоднократно переносился, в SpaceX это объясняли необходимостью проведения дополнительных проверок.

Telstar 18V изготовлен калифорнийской компанией Space Systems Loral. Спутник предназначен для оказания услуг цифрового телерадиовещания, телефонии и широкополосного доступа к интернету в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Расчетное время службы спутника составляет не менее 15 лет.

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Теги: #Falcon 9#SpaceX#запуск Falcon9