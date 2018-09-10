SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником Telstar 18V
14:59, 10 сентября 2018Наука и IT
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Расчетное время службы спутника составляет не менее 15 лет.
Запуск был осуществлен успешно \ @SpaceX
Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с телекоммуникационным спутником Telstar 18 Vantage.
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Компания бизнесмена Илона Маска SpaceX провела прямую трансляцию успешного запуска, который состоялся сегодня утром.
Старт осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ранее запуск неоднократно переносился, в SpaceX это объясняли необходимостью проведения дополнительных проверок.
Liftoff! pic.twitter.com/xdJXpNTKXu— SpaceX (@SpaceX) 10 вересня 2018 р.
Telstar 18V изготовлен калифорнийской компанией Space Systems Loral. Спутник предназначен для оказания услуг цифрового телерадиовещания, телефонии и широкополосного доступа к интернету в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Расчетное время службы спутника составляет не менее 15 лет.
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