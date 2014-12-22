FB и Twitter готовы к полной блокировке в России за отказ закрывать аккаунты сторонников Навального - СМИ

Обе социальные сети готовы к полной блокировке на территории России, сообщает Дождь со ссылкой на несколько источников.

После слушания в Замоскворецком суде Москвы, где государственное обвинение потребовало по делу «Ив Роше» для Олега Навального 8 лет тюрьмы, а для Алексея Навального по совокупности 10 лет, сторонники политика создали страницу в фейсбуке для планирования уличных акций в его поддержку.

20 декабря она была заблокирована. Как пояснил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, социальная сеть это сделала по требованию Генеральной прокуратуры на основании федерального закона от 2013 года о досудебной блокировке сайтов.

После того, как об этом стало известно, Facebook осудил бывший посол США в России Майкл Макфол, а также редакции некоторых влиятельных американских изданий – в частности Washington Post.

Читайте такжеПоследнее слово Навального: "Все построено на вранье. На ежечасном вранье, понимаете?" (видео)Источники, знакомые с ситуацией, рассказали изданию, что обсуждение сложившейся ситуации происходило в штаб-квартире корпорации в Калифорнии, после чего было принято решение не блокировать все последующие страницы сторонников Навального. Об этом Дождю сообщил также один из создателей этой страницы Леонид Волков.

Facebook осознает при этом, что подобные действия могут привести к полной блокировке соцсети в России и принимает эти риски.

Одновременно другой источник сообщил, что 22 декабря компания Twitter также приняла решение не блокировать аккаунты, публикующие информацию об акции сторонников Навального. Пользователям будут пересылаться письма с требованием Роскомнадзора удалить эту информацию, однако к тем, кто откажется сделать это, никакие санкции применяться не будут, рассказал источник. В компании также готовы к полной блокировке на территории России.

«Решаются более серьезные вопросы, чем блокировки твитов» - пояснил Дождю осведомленный источник, намекнув, что по сути вопрос уже перешел в плоскость межгосударственных отношений России и США.

Ни Facebook, ни Twitter не делали официальных заявлений по этому поводу.