В РФ прокуратура заблокировала страницу Facebook с анонсом акции в поддержку Навального

Как пишет организатор акции Леонид Волков в твиттере, страница не открывается только на территории России.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский позднее уточнил, что группа заблокирована по требованию Генпрокуратуры, сообщает Дождь.

На момент блокировки готовность принять участие в акции выразили около 12 тысяч человек.

Читайте такжеПоследнее слово Навального: "Все построено на вранье. На ежечасном вранье, понимаете?" (видео)Будет ли подаваться официальная заявка на проведение мероприятия, не уточнялось.

Пятнадцатого января суд огласит приговор по делу «Ив Роше», фигурантами которого являются Алексей Навальный и его братОлег. Прокуратура требует приговорить Алексея Навального к десяти годам, Олега — к восьми.

Закон, который позволяет Генпрокуратуре блокировать сайты без решения суда, действует в России с 1 февраля. Заблокировать сайт могут за призывы к массовым беспорядкам, разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни, к участию в незаконных публичных массовых мероприятиях, а также к экстремизму и терроризму.