Российская прокуратура требует посадить Навального на 10 лет

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщает канал Дождь из Замоскворецкого суда, где проходит заседание по делу российского оппозиционера.

Для Алексея Навального запросили девять лет лишения свободы, но по той причине, что этот срок складывается с условным сроком по делу «Кировлеса», в общей сложности выходит десять лет. Для его брата, Олега, прокуратура потребовала 8 лет лишения свободы.

Ранее Алексею Навальному продлили домашний арест до 15 февраля 2015 года. Ему разрешили общаться только с органами власти и с Европейским судом по правам человека.

Читайте такжеЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному и Яшину по €26 тысяч компенсацииАлексея Навального и его брата Олега Навального обвиняют в хищении средств у компании «Ив Роше Восток». Следствие полагает, что они похитили у нее 26 миллионов рублей, а также еще четыре миллиона у «Многопрофильной процессинговой компании». Навальные путем принуждения, как утверждает следствие, заключили с «Ив Роше Восток» заведомо невыгодный для нее контракт на перевозки, из-за чего компания потеряла 26,7 миллионов рублей. Алексей Навальный находится под домашним арестом с 28 февраля 2014 года.

В апреле 2014 года компания «Ив Роше» заявляла, что не увидела ущерба от действий Навальных.

Алексей Навальный получил 27% голосов на выборах мэра Москвы в 2013 году.

18 июля 2013 года Навального признали виновным по делу о хищениях на предприятии «Кировлес». Ленинский суд Кирова приговорил оппозиционера к пяти годам лишения свободы. Позже этот срок ему заменили на условный.