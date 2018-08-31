На Юпитере нашли воду

В глубине Большого Красного пятна на Юпитере астрофизики обнаружили облако водяного пара.

Группа исследователей из США зарегистрировала в спектре излучения планеты-гиганта линии, говорящие о присутствии в атмосфере Юпитера воды.

Анализ спектров и математическое моделирование показали, что кислород на Юпитере содержится в основном в форме воды и монооксида углерода, передает Naked Science.

Раннее формирование ядра, а также обилие воды на спутниках Юпитера давали основания предположить, что и на самом Юпитере есть вода, однако зонд, спущенный космическим аппаратом "Галилео" в 1995 году в юпитерианские облака, не обнаружил в них воды. Возможно, зонд попал в необычно "сухой" район планеты, считает автор нового исследования Гордон Бьоракер из Центра космических полетов имени Годдарда.

"С таким же успехом можно было бы взять пробу в пустыне Мохаве и заключить, что на Земле нет воды", — объясняет ученый.

Читайте такжеАстрономы открыли десять новых спутников Юпитера

Наблюдение и анализ атмосферы Юпитера затрудняются тем, что водород и метан, из которых в основном состоит атмосфера планеты, поглощают большую часть излучения планеты, по которому можно судить о наличии других газов. Гордон Бьоракер и его коллеги наблюдали Юпитер в диапазоне 4,6-5,4 мкм — на этих длинах волн поглощением водорода и метана можно пренебречь.

Юпитер — газовый гигант, поверхности и уровня моря у него нет, поэтому высоту (или глубину) планеты описывают через давление атмосферы, в барах. В статье, опубликованной в Astronomical Journal, Гордон Бьоракер и его коллеги описывают химический состав Большого Красного пятна на глубине, где давление составляет от 0,5 до 5 бар. На глубине около 5 бар обнаружилось непрозрачное облако, которое с большой долей вероятности состоит из насыщенного водяного пара. Кроме воды, на этой глубине присутствуют метан и фосфин, однако температура в этой части Юпитера (275-290 К) слишком высока для образования облаков из метана и фосфина и соответствует температуре замерзания воды при давлении 5 бар. Существование водяных облаков на Юпитере согласуется с предыдущими расчетами, которые показывают наличие у планеты ядра, состоящего из горных пород и водяного льда.

Выше водяного облака, на высоте около 570 миллибар, обнаружилось облако аммиака. На глубине, соответствующей давлению больше 1,3 бар, располагается облако гидросульфида аммония; эти результаты группы Бьоракера согласуются со спектрами, полученными станцией "Кассини". Наблюдая Большое Красное пятно, группа Бьоракера получила также спектры пяти изотопов германия, входящих в состав ядовитого газа германа (гидрида германия GeH4).

Данные, полученные группой Бьоракера, еще предстоит подтвердить наблюдениями межпланетной станции "Юнона", которая сейчас находится на орбите Юпитера. Если они подтвердятся, методику, с помощью которой ученые показали наличие воды в юпитерианских облаках, можно будет использовать для изучения состава атмосферы других газовых гигантов, наблюдать которые пока есть возможность только с Земли.

Как сообщал УНИАН, в середине августа ученые разгадали, как формируются цветные полосы Юпитера.