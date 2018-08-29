Ученые обнаружили остатки вселенной, которая существовала до Большого взрыва

Британский физик обращает внимание на определенное необъяснимое до сих пор излучение, которое может быть остатком от давно исчезнувших черных дыр.

Ряд световых аномалий, обнаруженных учеными, оставался без объяснения. Однако, теперь британский физик из Оксфордского университета Роджер Пенроуз считает, что это остатки вселенной, который существовал до того, как появилась наша.

Как пишет испанское издание ABC, британский физик считает, что аномалии - это световые спирали, которые остались от черных дыр и уцелели после уничтожения вселенной, которая существовал до Большого взрыва.

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"Мы утверждаем, что видим последние остатки черной дыры, которая испарилась в предыдущем эоне", - пояснил британский физик.

Издание напоминает, что Пенроуз - отец теории под названием "конформная циклическая космология". Она предполагает, что вселенная переживает бесконечное количество эонов, то есть циклов. Она расширяется, чтобы затем начать обратное движение и сжаться до точки. Вероятно, что при определенных условиях электромагнитное излучение переживает уничтожения одной вселенной и становится частью следующей. Пенроуз и его коллеги убеждены, что обнаружили эти уцелевшие "остатки" в микроволновом фоновом излучении. Они назвали обнаруженные световые аномалии "точками Стивена Хокинга" в честь британского физика, который недавно умер.

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Пенроуз подчеркивает, что их хорошо видно на карте, которую создал радиотелескоп BICEP2. Однако, ученые, которые работают с этим телескопом, убеждены, что в аномалиях нет ничего удивительного. И они вызваны гравитационными волнами, которые возникли при расширении вселенной после Большого взрыва.