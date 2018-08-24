США планируют отправить астронавтов на Луну до конца 2024 года

По словам вице-президента США, Луна является ключевым этапом в расширении космической деятельности США.

В рамках продолжения и дальнейшего развертывания американской космической лунной программы первый экипаж из астронавтов отправится на орбиту Луны до конца 2024 года.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает Fox News.

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Пенс отметил, что Луна является ключевым этапом в расширении космической деятельности США.

По его прогнозу, американский экипаж начнет работать на орбите Луны на аппарате Lunar Orbital Platform еще до конца 2024 года.

"Мы вернемся на Луну, отправим американцев на Марс и снова исследуем самые глубины космического пространства" - подчеркнул Пенс.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая направлена на изменение фокуса космической программы NASA на исследования и открытия человеком.

"Это знаменует собой важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долгосрочного исследования", - сказал Трамп на церемонии подписания в Белом доме.