На выходных поздно вечером можно будет увидеть самый яркий звездопад года

С десяти вечера и до рассвета на небе будут видны вспышки. По прогнозам экспертов, "звезды" будут падать каждую минуту, пишет РИА Новости.

Для наблюдения не нужно никаких специальных приборов, достаточно выехать за пределы города в места, где нет искусственного освещения.

Геминиды могут появляться в любом месте в небе.

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Метеорный поток Геминиды - ежегодное явление, которое повторяется в первой половине декабря. Звездопад обычно масштабнее и ярче, чем звездопад Персеид в августе.

Поток был открыт в конце XX века. Источником метеоров ученые считают астероид Фаэтон, обнаруженный в 1983 году.

В пике активности Геминид можно наблюдать до сотни загорающихся метеоров в час.

Добавим, что каждый год Земля проходит через 30 космических потоков. Наиболее известные из них - Персеиды, Гемініди, Ориониды, Леониды и Ліріди.