Мозг каждого человека уникален, как отпечатки пальцев

Даже непродолжительные события влияют на формирование анатомии различных участков мозга.

Генетические факторы и жизненный опыт влияют на анатомию человеческого мозга. К такому выводу пришли команда ученых из Университета Цюриха, которые пытались дать ответ на вопрос, могут ли особенности мозга быть использованы для идентификации личности, так же как, к примеру, отпечатки пальцев.

Мозг музыканта оказался идеальным для исследования связи между определенными профессиями и нейропластичности органа, пишет Newsweek. Со временем швейцарские ученые установили, что даже краткосрочные события, такие как, к примеру, две недели без движений левой рукой, могут оставить отпечаток на участке коры, которая отвечает за управление этой конечностью.

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«Мы подозреваем, что различные опыты влияют на то, как мозг взаимодействует с генетическим составом. Таким образом, на протяжении лет у каждого человека развивается абсолютно индивидуальная анатомия мозга», - пояснил доктор нейропсихологии Лутц Йенке из Университета Цюриха.

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Это открытие имеет большое значение, несмотря на то, что три десятилетия назад ученые были убеждены, что мозг у всех людей почти одинаков. Но благодаря электромагнитной томографии понимание особенностей функционирования органа значительно продвинулось вперед за последние годы.