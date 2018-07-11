Украина поднялась на семь позиций в рейтинге инновационных стран мира

В 2018 году наша страна заняла 43-е место после 50-го годом ранее.

Украина в 2018 году поднялась на 7 позиций в рейтинге инновационных стран мира, заняв 43-е место после 50-го годом ранее.

Читайте такжеБольшинство разработок украинцев "уходит" на Запад из-за неумения Украины зарабатывать на новых технологиях - СМИ

Как сообщается на сайте Global Innovation Index, в тройку лидеров рейтинга, как и годом ранее, вошли Швейцария, Нидерланды и Швеция.

Соседняя с Украиной Польша находится на 39-й позиции, Россия - на 46-й, Молдова – на 53-й, Беларусь - на 86-й.

Рейтинг инновационных стран мира состоит из ряда показателей, каждый из которых также имеет свой индекс. По результатам оценки этих показателей Украина получила индекс 38,52 (годом ранее - 37,6).

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году вошла в ТОП-50 инновационных стран мира, поднявшись за год с 56-го места на 50-е в рейтинге Global Innovation Index.

Global Innovation Index - проект, основанный на предыдущих расчетах, включая новые доступные данные и последние исследования в области измерения инноваций. GII построен на основе ключевых позиций, которые обеспечивают инновационную деятельность: институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, сложность рынка и сложность бизнеса.