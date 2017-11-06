Подавляющее большинство украинских ученых считают, что ситуация в отечественной науке ухудшилась - опрос

64% опрошенных украинских ученых заявили об ухудшении ситуации в отечественной науке.

Такие данные обнародовала социологическая группа "Рейтинг", ссылаясь на результаты исследования, проведенного по заказу Общественного союза «Форум украинского партнерства» с 4 по 30 сентября этого года.

Согласно результатам исследования, улучшение в научной сфере видят лишь 8% респондентов, о стабильности ситуации заявили 23% опрошенных. Отмечается, что худшие оценки состояния дел давали доктора наук и те, кто имеет стаж работы в науке более 20 лет.

В то же время получены оптимистические оценки от ученых о своем собственном научном развитии. Об улучшении в этом случае заявили 40% опрошенных, о стабильности - 37%, об ухудшении - только 10%. 13% затруднились оценить состояние собственных дел. Несколько хуже о своем развитии говорили те, у кого высокая научная степень и наибольший стаж работы.

При этом 46% опрошенных ученых отметили, что ухудшается состояние дел в научном учреждении, в которой они работают. 30% заявили о стабильности и лишь 18% - об улучшении. В этом случае чаще других об ухудшении говорили кандидаты наук и те, у кого научный стаж более 10 лет.

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Из числа респондентов 47% сказали, что сегодня больше всего способствуют развитию науки в Украине отдельные ученые, изобретатели и специалисты. О научно-исследовательских учреждениях такого мнения 35%, о высших учебных заведениях - 33%, о Национальной академии наук - 28%. 16% респондентов считают, что развитию науки способствует Министерство образования и науки Украины, столько же так думают об общественных объединениях, фондах, центрах развития инноваций, коворкинг-центрах. По 8% так указывали о бизнес-структурах и медиа, освещающих новости науки и инноваций, и только 4% - об общеобразовательных учебных заведениях (школах и гимназиях).

А 74% считают, что именно Министерство образования и науки Украины должно способствовать развитию науки Украины. 65% считают, что это должна быть Национальная академия наук. 37% такого мнения о научно-исследовательских заведениях, 28% - о высших учебных заведениях, 14% - о бизнес-структурах, 9-10% - медиа или общественных объединениях или центрах, по 6% - общеобразовательных заведениях или отдельных ученых или изобретателях.

Опрос проводился в 35 научных заведениях пяти городов Украины (Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов). Формализованное интервью (face-to-face) было проведено с 1000 респондентов-ученых.