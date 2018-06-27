В Инстаграм появится функция видеочата

08:50, 27 июня 2018
Наука и IT
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Иллюстрация \ REUTERS

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«С помощью видеочата можно будет общаться с друзьями на платформах iOS и Android без использования мобильной связи», - отмечает компания. В видеочате могут одновременно участвовать до четырех человек.

Кроме того, в Instagram появятся новые эффекты для фотографий, а во вкладке поиска - тематические каналы, которые позволят пользователю быстрее находить в соцсети посты по интересам.

Как сообщал УНИАН, в начале месяца соцсеть сообщила, что запускает платформу для вертикальных видео продолжительностью до часа.

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Теги: #Инстаграм#чат