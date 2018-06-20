В Дании искусственный интеллект научили быстро диагностировать сердечный приступ по телефону – Bloomberg

Машина может помочь медикам оперативнее оказать необходимую помощь и спасти жизнь.

В Копенгагене после громкого грохота женщина находит в соседней комнате своего отца, который неподвижно лежит на полу. Она быстро звонит на горячую линию датской службы здравоохранения. На ее звонок отвечает человек, но компьютер подслушивает. Пока оператор задает ряд вопросов о возрасте пациента, его физическом состоянии и чем он занимался, когда упал, машина быстро определяет, остановилось ли сердце мужчины, и подает соответствующий сигнал, пишет Bloomberg.

«У диспетчеров чрезвычайно тяжелая работа. Это программное обеспечение поможет им спасать жизни», - сказал Адреас Клив Логманн, соучредитель компании Corti SA, которая занимается разработкой искусственного интеллекта.

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Медицинский продукт компании использует алгоритмы машинного самообучения для анализа слов, которыми люди описывают инцидент, тон голоса и даже шумы на фоне. Благодаря этим данным программа правильно определяет сердечный приступ в 93% случаев, в то время как диспетчеры могут похвастаться точность на уровне 73%. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели Университет Копенгагена, Датский национальный институт здравоохранения и служба по чрезвычайным ситуациям Копенгагена. Искусственный интеллект ставит диагноз всего за 48 секунд. Это более чем на полминуты быстрее, чем люди. А вот ошибки живые диспетчеры и машина делают одинаково часто. Исследование показало, что в 2% случаев компьютер и диспетчеры делали вывод, что у пациента сердечных приступ, хотя на самом деле это было не так.

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Более быстрое диагностирование позволяет своевременно проинструктировать человека на другом конце провода, как правильно провести сердечно-легочную реанимацию или как «запустить» сердце с помощью дефибриллятора, если он есть. Это может сыграть важную роль, когда пациент на грани жизни и смерти. Датские исследования показали, что уровень выживаемости утраивается, если диспетчеры правильно определяют сердечный приступ во время звонка.

Bloomberg пишет, что искусственный интеллект Corti начнут испытывать еще в пяти странах Евросоюза совместно с Европейской ассоциацией чрезвычайных ситуаций. Кроме того, датской системой собираются воспользоваться службы по чрезвычайным ситуациям в американском Сиэттле, в Сингапуре и на Тайване.