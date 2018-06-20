Китайская компания представила рекордно безрамочный смартфон

Смартфон Oppo Find X оценен в 999 евро. Продажи начнутся с августа.

Китайская компания Oppo представила в Париже флагманский смартфон Find X с уникальным выдвижным блоком камер.

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При этом компания Oppo отказалась от использования выреза в стиле iPhone X, передает Новое время со ссылкой на The Verge. Наиболее интересным аспектом дизайна Find X является его камера, которая полностью скрыта, когда телефон выключен или приложение камеры закрыто.

"Когда вы включаете Find X и открываете приложение для камеры, вся верхняя часть телефона движется вверх и показывает 25-мегапиксельную фронтальную камеру, систему сканирования лица и 16-мегапиксельную + 20-мегапиксельную двойную заднюю камеру. Закройте программу - камеры спрячутся обратно в корпус телефона", говорится в описании телефона.

Это не первый телефон с подобной технологией - на прошлой неделе Vivo анонсировала модель Notch-less Nex, у которой есть всплывающая передняя камера, но Oppo уникальна тем, что использует эту систему как для передней так и для задней камеры. В Oppo отмечают, что камера может открыться за 0,5 секунды.

Oppo Find X оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD + (2340 x 1080 пикселей) с соотношением сторон 19,5:9. У телефона действительно почти нет рамок: экран занимает 93,8% площади передней панели.

Find X использует процессор Qualcomm Snapdragon 845, имеет 8 ГБ оперативной памяти и предлагает до 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон оборудован аккумулятором емкостью 3 730 мАг и поддерживает технологию быстрой зарядки VOOC. Новинка работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой Color OS.

Еще одной особенностью гаджета является то, что у модели Find X нет сканера отпечатков пальцев. Для разблокировки смартфона нужно использовать либо пин-код или графический ключ, или технологию распознавания лица. "Камеры выдвигаются довольно быстро, я не чувствовал, что это будет препятствовать использованию устройства в моем повседневном режиме", - отмечает журналист The Verge Дэн Сейферт.