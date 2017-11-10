Эксперты назвали самые популярные смартфоны в мире

Аналитики Canalys опубликовали пятерку самых популярных в мире смартфонов в третьем квартале 2017 года.

Самой популярной моделью смартфона в этот период стал iPhone 7, сообщает Новое время со ссылкой на сайт Canalys.

Apple за третий квартал 2017 года реализовала 13 млн штук "семерок". На втором месте, с отрывом почти вдвое, находится iPhone 6s с поставками в размере 7,9 млн. За ним идут бюджетные Samsung Galaxy J2 Prime и Oppo A57, а также Oppo R11 с поставками по 7,8 млн и 7,2 млн, соотвествено. Также отмечается, что новая модель Apple iPhone 8, которая вышла в середине сентября, не сумела пройти в топ-5.

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"Отгрузки старых устройств, таких как iPhone 6с и SE, выросли в квартале. Продажи iPhone 7 также сильно выросли после снижения цен в сентябре. Apple вырос в третьем квартале, но ему помогли именно эти старые, более дешевые модели. Это новая стратегия для Apple", - отмечает аналитик Бен Стантон.

В целом поставки смартфонов Apple увеличились на 2,6% в годовом исчислении, а рыночная доля компании составила 12,4%, с учетом чего компания осталась вторым по величине поставщиком коммуникаторов после Samsung.

Южнокорейская компания, в свою очередь, нарастила отгрузки на 8,2%, до 82,8 млн единиц, чему способствовал спрос на аппараты семейства J и релиз новых флагманских моделей Galaxy Note 8.