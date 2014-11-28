Журналисты узнали о дате презентации предварительной версии Windows 10

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на источники The Verge.

Хотя Microsoft будет участвовать в выставке CES в Лас-Вегасе, анонс предварительной пользовательской версии Windows 10 состоится на отдельном мероприятии в конце января, отметил источник. Ранее Microsoft обещала в начале 2015 года рассказать о новых функциях операционной системы.

Впервые представители Microsoft упомянули о Windows 10 на незначительном мероприятии в Сан-Франциско. По словам источника, в следующий раз компания намерена проинформировать о новой ОС подробнее. Microsoft планирует обсудить множество нововведений в пользовательской части Windows. Например, новый сенсорный интерфейс Continuum. Также редмондская корпорация может уточнить планы по развитию смартфонов, планшетов и виджетов на игровой консоли Xbox.

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Windows 10 создается с расчетом на поддержку разных типов устройств, включая ПК, планшеты, смартфоны и Xbox One. Ресурс The Verge ожидает, что Microsoft сообщит первые детали о новой системе до конца года.