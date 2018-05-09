Японский блог рассказал о характеристиках новых iPhone X

Блог утверждает, что с выходом операционной системы iOS 12 Face ID будет работать не только в портретном режиме.

В этом году будут представлены две модели iPhone X.

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Как сообщает японский блог Mac Otakara со ссылкой на собственный источник, модель iPhone X с 6,5-дюймовым дисплеем OLED по размеру будет аналогичной iPhone 8 Plus, но его толщина увеличится на 2 мм из-за изменения в устройстве камеры, передает kommersant.ru. Модель iPhone X с 5,8-дюймовым экраном будет иметь те же размеры, что и нынешняя, но объектив камеры будет больше из-за увеличения ее сенсора.

Более дешевая модель iPhone получит камеру с системой TrueDepth и LCD-экран, размер которого составит 6 дюймов, а не 6,1 дюйма, как сообщалось ранее.

Блог утверждает, что с выходом операционной системы iOS 12 система распознавания лиц Face ID будет работать не только в портретном, но и ландшафтном режиме.

Блог Mac Otakara известен источниками в цепочке поставщиков Apple в Азии. Популярный сайт MacRumors, посвященный технике Apple, отмечает, что обычно информация, добытая японским блогом, как правило точна, однако не все его сообщения в итоге подтверждались.