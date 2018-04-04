Apple разрабатывает смартфон с вогнутым экраном и функцией бесконтактного управления - СМИ

Пользователю будет достаточно провести пальцем на некотором расстоянии от дисплея, чтобы добиться отклика.

Apple работает над новыми технологиями для создания следующей версии iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В новом смартфоне могут быть реализованы изогнутый экран и бесконтактное управление.

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Как передает РБК, разработка ведется, чтобы выделить продукцию Apple на расширяющемся рынке современных смартфонов. Компания уже экспериментировала с различными моделями взаимодействия пользователей с устройством. Так, в последних моделях iPhone уже была реализована функция 3D Touch, при которой смартфон учитывал силу давления пальца на тачскрин. Теперь корпорация планирует реализовать бесконтактное управление, при котором физического контакта с экраном происходить не будет: пользователю будет достаточно провести пальцем на некотором расстоянии от дисплея, чтобы добиться отклика. По оценке источника, технология будет готова в течение двух лет. Подобную функцию под названием Air Gestures еще с 2014 года предлагает Samsung, однако у Apple она должна быть реализована без дополнительного сенсора на передней панели.

Экспериментирует Apple и с формой дисплея: в планах компании — создание смартфона с изогнутым экраном. Как отмечает Bloomberg, подобная идея могла появиться под влиянием моделей с вогнутым экраном от Samsung. C формами экрана также экспериментировали LG и Xiaomi. Вести подобные работы позволил переход Apple на OLED-технологию экрана в iPhone 8 и iPhone X. В отличие от жидкокристаллического экрана эта технология допускает изгиб дисплея. В дополнение к этому Apple работает над новой технологией для экранов под названием MicroLED, однако ее появление ожидается только через пять лет.

Разработка собственной технологии производства экранов станет новым этапом для Apple, так как для этого компания пользовалась чужими разработками. Так, IPhone X и iPhone 8, первые OLED-телефоны Apple, использует технологию Samsung. Из-за этого у компании в 2017 году возникли сложности с производством новых смартфонов, связанные с задержкой поставок новых дисплеев.

Как сообщал УНИАН, Apple планирует отказаться от процессоров Intel.