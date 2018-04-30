NASA запустит миссию на Марс, которую откладывали два года

InSight Mars – это первая миссия, которая должна детально изучить Марс изнутри.

Космическое агентство NASA запускает миссию по изучению внутренних объектов Марса Mars InSight 5 мая.

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Как отмечается на сайте NASA, миссия Mars InSight будет изучать внутренние объекты планеты через проведение сейсмических исследований, использование геодезических методов и теплопередачи.

Как отмечает агентство, InSight Mars – это первая миссия, которая должна детально изучить Марс изнутри.

«Полученные данные по формированию Марса помогут нам лучше понять, как создавались и создаются другие скалистые планеты, в частности планета Земля», – отмечает агентство.

NASA планировало запустить миссию InSight Mars еще в 2016 году, однако из-за технических неисправностей ее отложили. Тогда планировалось, что посадочный модуль InSight (Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy, and Heat Transport) на Марсе пробурит несколькометровую скважину, чтобы проанализировать кору, мантию и ядро Красной планеты.