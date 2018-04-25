В Риме скончался участник первой украинской антарктической экспедиции

Легендарный украинский геолог Виталий Вернигоров возвращался в Украину из сезонной антарктической экспедиции.

В Италии умер от сердечного приступа выдающийся украинский геолог Виталий Вернигоров. Ученый возвращался в Украину с научной станции «Академик Вернадский» в Антарктиде после участия в сезонной экспедиции.

Как сообщается в Facebook Министерства образования и науки Украины, Вернигоров начал свой исследовательский путь в морских экспедициях 1980-х годов. Работал в Атлантике и Индийском океане, ходил в кругосветное плавание. Был участником легендарной первой Украинской антарктической экспедиции, потом много раз зимовал в Антарктиде и принимал участие в сезонных исследованиях.

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Отмечается, что Вернигоров был геоморфологом - сотрудником Института геологии НАН Украины, проводил разнообразные геолого-геофизические исследования. Несмотря на почтенный возраст (в сентябре этого года ему должно было исполниться 70 лет), он присоединился к сезонной экспедиции, которая отправилась на станцию Академик Вернадский в конце марта этого года.

«За время экспедиции Виталий Петрович не жаловался на здоровье, был чрезвычайно активным и жизнерадостным. Однако по дороге домой, во время пересадки между самолетами в Риме, ему внезапно стало плохо», - отмечается в сообщении.

Напомним, На антарктическую научную станцию «Академик Вернадский» 22 марта отправилась 23-я украинская научная экспедиция, которая будет нести на объекте круглогодичную вахту, наблюдая за изменением климата и озонового слоя.

Отмечается, что вместе с «зимовальщиками» в Антарктиду отправились и так называемые «сезонщики» - 12 ученых, которые провели на станции краткосрочные исследования (в частности – взятие образцов). Сезоном в Антарктиде называют 2-3 месяца "лета", когда тает лед.