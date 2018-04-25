Gmail обновил систему безопасности, добавив функцию самоуничтожения писем

Также почта получит автономный безопасный режим, чтобы работать с письмами без интернета.

Google обновил дизайн своего почтового сервиса Gmail. Вводиться новое оформление почты будет постепенно, поэтому у многих пользователей Gmail сегодня не обновится, а первым пользователям представится возможность отказаться от нового дизайна.

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Джейкоб Бэнк, ведущий менеджер по продуктам Gmail, заявил, что редизайн Gmail был сделан с целью «сделать его более безопасным и производительным».

Новая почта позволяет отправлять письма с функцией самоуничтожения, а пользователь сможет сам установить, через какое время письмо должно самоудалиться, передает kommersant.ru. В конфиденциальном режиме Google не будет отправлять контент напрямую, а ссылку на письмо, которое находится в вашем ящике.

Почта также получит двухфакторную аутентификацию через СМС. Gmail будет через интеллектуальную систему определять и отмечать важность сообщений. В почту будет добавлена правая панель, чтобы лучше интегрировать Gmail с Google календарем, Google Keep и облачными сервисами. Почта получит автономный безопасный режим, чтобы работать с письмами без интернета.