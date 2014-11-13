Появилась первая мобильная соцсеть для любителей алкоголя

Разработчики приложения намерены сделать свой проект альтернативой Facebook и Instagram для алкоголиков, пишет Новое Время со ссылкой на CNet.

Мобильное приложение дает возможность ознакомиться с информацией о 70 тысячах вин, пива и других спиртных напитков.

SWIG также дает пользователям возможность подписываться на посты своих друзей, барменов и сомелье, чтобы изучать то, что они пьют. Также в алкосоцсети работает система пользовательских рейтингов.

Читайте такжеGoogle представила новое почтовое приложение Inbox

"Facebook не заботится о том, чтобы вы нашли лучшую Кровавую Мэри на Манхэттене, а мы заботимся", - пояснил сооснователья соцсети Гарри Раймонд.

Финансирование для разработки приложения SWIG команда создателей собрала с помощью краудфандинговую платформу Kickstarter, получив около $21 тысячи при $18 тысяч необходимых.