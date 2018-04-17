Киберполиция предоставила рекомендации пользователям Google Chrome как удалить вирусные приложения

Этот вирус может похитить данные, которые пользователь вводит в формы на вебсайтах, включая логины и пароли на всех страницах.

Спам-сообщения с «вирусной» ссылкой отправлялись пользователям социальной сети «facebook» от имени их друзей. Этот тип вируса распространяется с целью майнинга непосредственно в браузере зараженного компьютера, пользуясь его ресурсами. Размещенный в веб-магазине Сһгоме плагин лишь за четыре дня набрал 30 тысяч загрузок.

Такой тип вируса появился недавно (впервые он был зафиксирован в 2017 году) и начал массово распространяться в мире, в том числе и на территории Украины.

Большой объем загрузок этого плагина удалось достичь за счет рассылки спам-сообщений среди пользователей социальной сети «facebook» от имени их друзей. В сообщениях отмечалась ссылка на специально подготовленную страницу, которая имитирует видеохостинг и предлагает добавить в Google Chrome приложение для получения возможности просмотра этого видео.

Специалисты из киберполиции отмечают, что в случае получения подобного сообщения, необходимо максимально быстро предупредить об этом пользователя, который со своего аккаунта распространяет такую информацию. У себя такое сообщение пометить как спам.

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Этот вирус может похитить данные, которые пользователь вводит в формы на вебсайтах, включая логины и пароли на всех страницах. Обнаружено, что этот тип вируса распространяется с целью майнинга непосредственно в Вашем браузере, пользуясь ресурсами Вашего компьютера.

Это стандартное Google Chrome приложение, которое возможно удалить по стандартной процедуре:

1. В углу экрана нажмите Панель запуска стрелка вверх ^.

2. Нажмите правой кнопкой мыши на приложение, которое нужно удалить.

3. Нажмите Удалить.

4. Еще раз нажмите Удалить.

Как удалить расширение ?

1. Откройте Chrome.

2. Нажмите значок с тремя точками Другие инструменты Расширения.

3. Нажмите значок "Удалить" возле расширения.

4. Чтобы подтвердить действие, нажмите Удалить.

Совет. Чтобы удалить расширение со значком на панели инструментов веб-браузера нажмите на значок правой кнопкой мыши и выберите опцию «Удалить» из Chrome.