Новая украинская школа + IT-технологии: взгляд в будущее

Талантливые украинские школьники учатся создавать приложения на платформе Android в рамках проекта IT-школа Samsung.

По мнению экспертов, будущее профессий не обойдется без навыков программирования. Такие требования предъявляет развитие нашего современного общества, а, значит, такие требования уже сегодня надо учитывать при обучении школьников. Особенно это актуально для учеников старших классов, перед которыми в скором будущем станет важный вопрос: какую профессию выбрать и в какой ВУЗ пойти учиться?

Министерство образования и науки Украины разработало проект Новой украинской школы. Среди главных навыков современного выпускника проект называет "информационную грамотность, основы программирования и алгоритмическое мышление".

В 2016 году при поддержке Министерства образования и науки Украины и в партнерстве с Институтом модернизации содержания образования был запущен проект "IT-школа Samsung".

Его цель – бесплатное обучение учеников старших классов объектно-ориентированному программированию на языке Java под Android, чтобы результатом стали авторские приложения для смартфонов!

Сначала в рамках "IT-школа Samsung" были открыты две школы в Киеве, а в 2017-2018 учебном году открылись еще три «IT-школы»: в Днепре, Львове и Виннице. В школах-победителях было проведено тестирование для учащихся 8-11 классов физико-математического уклона, и на основе тестирования сформированы группы школьников. Сегодня под руководством сотрудников Украинского центра разработок и исследований Samsung, а также профессиональных программистов обучается около 90 учеников!

Во время обучения школьники знакомятся с программированием на языке Java и C, основами информационной безопасности, введением в системы управления базами данных на примере SQLite, а также введением в World Wide Web.

В 2016 году школьники-финалисты проекта презентовали собственные разработанные приложения на специальном мероприятии, организованном совместно с Министерством образования и науки Украины.

Приложения, созданные учениками школы, были самые разнообразные. Например, конвертер величин, который не только позволяет пересчитывать данные в разнообразных единицах массы, температуры или длины, но и узнавать цену товара в различных валютах, пользуясь актуальными данными с Yahoo! Finance.

Или мессенджер – один из наиболее востребованных сейчас типов приложений – который может надежно шифровать сообщения, позволяет их уничтожать в заданное время, не оставляя следов на сервере, создавать групповые звонки, передавать файлы… В общем, наши талантливые школьники уже сегодня создают вполне конкурентоспособные приложения!

Проект «IT-школа Samsung» стартовал в 2012 году в Южной Корее с реализации дополнительного IT образования в 36 школах. Сегодня образовательная инициатива имеет всемирное покрытие и насчитывает более 2500 «IT школ Samsung». Подробнее о проекте «IT-школа Samsung»