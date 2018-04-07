Virgin Galactic испытала пилотируемый космоплан с включением двигателей (видео)

Проведенные тесты - начало последней стадии испытаний аппарата перед стартом туристических полетов.

Космическая компания Virgin Galactic 5 апреля испытала суборбитальный пилотируемый космоплан VSS Unity класса SpaceShipTwo.

Об этом пишет Naked Science со ссылкой на издание The Verge.

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Полет осуществили в пустыне Мохаве. Аппаратом управляли Дейв Маккей и Марк Стаки.

Во время испытания были включены ракетные двигатели, что стало большим шагом вперед для Virgin Galactic. В рамках ранее проводимых тестов с участием VSS Unity запуск двигателей не осуществляли.

Суборбитальный космоплан стартовал, находясь в связке с самолетом-носителем VMS Eve. Отстыковку произвели на высоте приблизительно 14 тысяч метров. Двигатели были запущены сразу после этого. Аппарат разогнался до сверхзвуковой скорости и набрал высоту 25 тысяч метров, затем успешно сел на аэродроме в пустыне Мохаве.

Проведенные тесты - начало последней стадии испытаний аппарата перед стартом туристических полетов.

Видео: Virgin Galactic

Испытанный сейчас аппарат VSS Unity осуществил первый тестовый полет 8 сентября 2016 года, будучи пристыкованным к носителю. Третьего декабря того же года суборбитальный космоплан успешно испытали в первом планирующем полете.

На борту космоплана могут поместиться восемь человек: два пилота и шесть пассажиров. Озвученная ранее стоимость билета - 250 тысяч долларов. Туристам предлагают полюбоваться Землей и провести в невесомости до шести минут. В планах компании Virgin Galactic - организация первых турполетов до конца этого десятилетия.

Virgin Galactic была основана в 2004 году британским миллиардером Ричардом Брэнсоном. В планах у компании - организация туристических суборбитальных космических полетов и запуски искусственных спутников. В будущем Virgin Galactic также намерена организовывать туристические орбитальные полеты.

Первый космоплан, названный VSS Enterprise, потерпел крушение во время испытательного полета в 2014 году. Корабль разбился из-за несанкционированного перевода хвостового оперения в режим торможения. Катастрофа привела к гибели одного из пилотов. Официальной причиной нештатной ситуации назван человеческий фактор.