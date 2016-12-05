Virgin Galactic провела успешные испытания нового космического корабля SpaceShipTwo

Об этом говорится на сайте аэрокосмической компании Virgin Galactic, известной своими планами по организации относительно доступных туристических суборбитальных космических полетов, передает LB.ua.

Согласно сообщению, VSS Unity и несущий самолет White Knight 2 стартовали с тестовой площадки в пустыне Мохаве. Через полтора часа полета была дана команда отстыковки корабля от несущего самолета. Космоплан "плыл" самостоятельно около 10 минут, после чего сам же приземлился.

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VSS Unity, как и несущий самолет, управляется парой пилотов. На борту WhiteKnightTwo также находился борт-инженер.

Полет класса SpaceShipTwo стал первым в серии испытательных полетов нового суборбитальный корабля. Ранее компания проводила летные испытания корабля без его отделения от несущего самолета.

Корабль VSS Unity был представлен в феврале 2016 года. Это второй корабль из серии SpaceShipTwo. Первый экземпляр, названный VSS Enterprise, потерпел крушение во время испытательного полета в 2014 году. Корабль разбился из-за несанкционированного перевода хвостового оперения в режим торможения. Катастрофа привела к гибели одного из пилотов. Официальной причиной нештатной ситуации назван человеческий фактор.