Космолет компании Брэнсона SpaceShipTwo погиб из-за ошибки пилота - следователи
21:03, 28 июля 2015Наука и IT
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Следователи в США вынесли заключение, что катастрофа в прошлом году ракетоплана SpaceShipTwo компании Virgin Galactic была вызвана преждевременным раскрытием системы аэродинамического торможения.
Космолет SpaceShipTwo / Википедия
Они считают, что система была ошибочно переведена в рабочее положение пилотом Майклом Олсбюри практически сразу после старта, сообщает Русская служба ВВС.
Это привело к череде событий, в результате которых ракетоплан разрушился над пустыней Мохаве. Пилот погиб, второй пилот получил тяжелые травмы.
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Катастрофа поставила под сомнение реальность осуществления плана британского предпринимателя Ричарда Брансона по развитию космического туризма.
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