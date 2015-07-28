Космолет компании Брэнсона SpaceShipTwo погиб из-за ошибки пилота - следователи

Они считают, что система была ошибочно переведена в рабочее положение пилотом Майклом Олсбюри практически сразу после старта, сообщает Русская служба ВВС.

Это привело к череде событий, в результате которых ракетоплан разрушился над пустыней Мохаве. Пилот погиб, второй пилот получил тяжелые травмы.

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Катастрофа поставила под сомнение реальность осуществления плана британского предпринимателя Ричарда Брансона по развитию космического туризма.