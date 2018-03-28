Сканер отпечатков пальцев на экране: Huawei презентовала смартфон Mate RS Porsche Design

Также можно отметить беспроводную зарядку и стереодинамики.

На мероприятии в Париже компания Huawei представила не только смартфоны Huawei P20 с двойной и P20 Pro с тройной камерой Leica, но и премиальную модель Huawei Mate RS Porsche Design, тоже с тройной камерой Leica.

Об этом пишет Ferra.ru.

Среди особенностей Huawei Mate RS Porsche Design производитель особенно отмечает первый в мире двойной сканер отпечатков пальцев, расположенный прямо на экране, процессор с поддержкой технологий искусственного интеллекта, батарею ёмкостью 4000 мАч.

Пользователь может пройти аутентификацию, приложив палец к дисплею, а также к задней панели смартфона. То есть с обеих сторон смартфона есть ридер отпечатков.

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Huawei Mate RS Porsche Design оснащается 6-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD и соотношением сторон 18:9.

Основную камеру 40+8+20 Мп смартфон унаследовал у Huawei P20 Pro. Аппаратной основой стал Kirin 970 с нейросетевым модулем, 6 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Также можно отметить беспроводную зарядку и стереодинамики.

Смартфон Huawei Mate RS Porsche Design выпускается в чёрном и красном цвете, впервые в истории серии Mate. Версия Huawei Mate RS Porsche Design 6+256 ГБ обойдётся в 1695 евро, а 6+512 ГБ — 2095 евро. Продажи начнутся с 12 апреля 2018 года.