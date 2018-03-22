YouTube завалит пользователей рекламой

12:14, 22 марта 2018
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом со ссылкой на руководителя музыкального направления YouTube Лира Коэна сообщает агентство Bloomberg.

Такое решение должно, по мнению руководства YouTube, увеличить количество тех, кто за прослушивание музыки будет платить деньги.

По словам Коэн, YouTube в прошлом году заработал около $10 млрд. Львиная часть заработка была получена от рекламы. В компании надеются, что новый сервис платных музыкальных подписок еще больше увеличит прибыль.

14 марта стало известно, что компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, решила с июня 2018 года запретить рекламу криптовалют и ICO.

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Теги: #реклама#YouTube#пользователи