Не стало легенды мировой науки: кем был Стивен Хокинг и что он оставил человечеству (видео)
13:22, 14 марта 2018Наука и IT
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В возрасте 76 лет ушел из жизни выдающийся физик-теоретик из Великобритании Стивен Хокинг.
Кем был Стивен Хокинг и что он оставил человечеству
Хокинг занимал восьмое место в рейтинге «100 гениев современности». Он прославился своими исследованиями в астрофизике, в частности, Хокинг изучал теории черных дыр и возникновения мира в результате Большого взрыва.
За вклад в науку Хокинг получил много наград, среди которых Премия Эйнштейна, Премия по фундаментальной физике и Медаль Альберта Королевского союза искусств.
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Несмотря на тяжелую болезнь, Хокинг вел активную жизнь - занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.
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