Не стало легенды мировой науки: кем был Стивен Хокинг и что он оставил человечеству (видео)

13:22, 14 марта 2018
Наука и IT
261 0

За вклад в науку Хокинг получил много наград, среди которых Премия Эйнштейна, Премия по фундаментальной физике и Медаль Альберта Королевского союза искусств.

Читайте также"У нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными": лучшие цитаты Стивена Хокинга

Несмотря на тяжелую болезнь, Хокинг вел активную жизнь - занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Смерть Стивена Хокинга
Теги: #смерть#наука#Стивен Хокинг