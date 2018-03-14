Кембриджский университет выпустил сентиментальное видео в память о Стивене Хокинге

В университете отметили, что ученый не только совершал важные открытия, но и пытался объяснять сложные научные идеи широкой аудитории.

Друзья и коллеги из Кембриджского университета почтили память выдающегося физика Стивена Хокинга, который умер сегодня в возрасте 76 лет. На странице университета в Facebook опубликовано видео, подготовленное в память об ученом.

Читайте также"Продолжаете лететь, как супермен в микрогравитации": в NASA отреагировали на смерть Стивена Хокинга (видео)В заявлении, опубликованном на сайте университета, указывается, что Хокинг считался одним из самых блестящих умов своего времени, и был известен во всем мире за его вклад в науку, книги, появления на телевидении, лекции и биографические фильмы. Ученый оставил после себя троих детей и троих внуков.

Отмечается также, что Хокинг заложил новую почву понимания базовых законов работы вселенной. В частности – установил, что черные дыры обладают температурой и излучают радиацию, сегодня известную как «излучение Хокинга».

В то же время, он пытался объяснять сложные научные идеи широкой аудитории посредством популярных книг, самой известной из которых является «Краткая история времени».

Отметим, в 1966 году Хокинг получил в колледже Тринити-холл Кембриджского университета степень доктора философии. В дальнейшем, он стал одним из самых известных его профессоров.

Напомним, сегодня стало известно о смерти выдающегося английского физика-теоретика и популяризатора науки Стивена Хокинга. Ученый умер у себя дома в Кембридже на 77 году жизни.