Google сообщил о запрете рекламы криптовалют

Уточняется, что указанные продукты могут быть прорекламированы после сертификации компанией.

Google с июня текущего года введет запрет на рекламу криптовалют. Об этом говорится в сообщении компании.

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«В этом году мы обновили несколько пунктов политики в отношении рекламы нерегулируемых или спекулятивных финансовых продуктов, таких как бинарные опционы, криптовалюты, рынки иностранной валюты», - заявили в компании.

Уточняется, что указанные продукты могут быть прорекламированы после сертификации компанией.

Еврокомиссия в июне 2017 года обложила Google штрафом в размере 2,4 миллиарда евро за злоупотребление доминированием на рынке поисковых систем. Регулятор заявил, что Google в выдаче результатов ставит на ведущие позиции коммерческих партнеров компании.

Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах.